『【両生類・イモリ】ウーパールーパー（マーブル） 6.0cm± 4匹【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 02時 24分に出品され03月31日 02時 24分に終了予定です。即決価格は7,848円に設定されています。現在303件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 販売名：ウーパールーパー（マーブル）

学名：Ambystoma mexicanum

分布：改良品種

最大全長：25cm



※個体は国内養殖の個体です。

※写真はイメージです。実際にお届けする個体ではございません。