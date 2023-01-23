『molten(モルテン) サッカーボール 一般・大学・高校・中学校用 5号球 検定球 ヴァンタッジオ4000 ホワイト×ブルー F5A400【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 11時 57分に出品され03月20日 11時 57分に終了予定です。即決価格は7,848円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サッカーボール
【商品名】
molten(モルテン) サッカーボール 一般・大学・高校・中学校用 5号球 検定球 ヴァンタッジオ4000 ホワイト×ブルー F5A400
【商品説明】
・Certified Ball
・For general use， college， high school， middle school
・In order to improve the product， we may change the standard， improve specifications， and change the production location without prior notice. Please be aware of
・Please be careful not to inflate too much
・San
【サイズ】
高さ : 22.10 cm
横幅 : 22.10 cm
奥行 : 22.10 cm
重量 : 430.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7848円
738 入札履歴
終了
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