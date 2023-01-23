『大正 くらしの道具たち BOX商品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 12時 41分に出品され04月13日 12時 41分に終了予定です。即決価格は7,848円に設定されています。現在468件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

大正 くらしの道具たち BOX商品



【商品説明】

・商品サイズ:H130×W70×D85mm

・梱包サイズ:40 x 30 x 15 cm

・種類:単品



【サイズ】

高さ : 13.90 cm

横幅 : 15.20 cm

奥行 : 35.10 cm

重量 : 710.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。