『大正 くらしの道具たち BOX商品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 12時 41分に出品され04月13日 12時 41分に終了予定です。即決価格は7,848円に設定されています。現在468件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
大正 くらしの道具たち BOX商品
【商品説明】
・商品サイズ:H130×W70×D85mm
・梱包サイズ:40 x 30 x 15 cm
・種類:単品
【サイズ】
高さ : 13.90 cm
横幅 : 15.20 cm
奥行 : 35.10 cm
重量 : 710.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7848円
468 入札履歴
終了
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