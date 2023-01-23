『カシオ【特価品】カシオ Gショック 海外モデル CASIO G-SHOCK GA-110LS-1A【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 00時 37分に出品され04月30日 00時 37分に終了予定です。即決価格は7,847円に設定されています。現在607件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【特価品】カシオG-SHOCK海外モデル GA-110LS-1A



機能

ケース・ベゼル材質： 樹脂

樹脂バンド

耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐磁時計（JIS1種）

無機ガラス

20気圧防水

ワールドタイム：世界48都市（29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き）＋UTC（協定世界時）の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能

ストップウオッチ（1/1000秒、100時間計、速度計測機能（MAX1998unit/h、2unit/h単位）、ラップ／スプリット計測切替）

タイマー（セット単位：1分、最大セット：24時間、1秒単位で計測、オートリピート）

時刻アラーム5本（1本のみスヌーズ機能付き）・時報

フルオートカレンダー

12/24時間制表示切替

LEDライト（オートライト機能、残照機能、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）

精度：平均月差±15秒

電池寿命：約2年

サイズ（H×W×D）／質量：55×51.2×16.9mm／72g



カテゴリ ファッション

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