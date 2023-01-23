『カシオ【特価品】カシオBaby-G海外モデル BGA-320-4A【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 16時 31分に出品され04月04日 16時 31分に終了予定です。即決価格は7,847円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
CASIO カシオ BABY-G ベビーG 海外モデル BGA-320-4A
ケースサイズ（縦×横×厚さ）：46.1 × 42.4 × 12.4 mm
質量：35 g
ケース・ベゼル材質：樹脂
樹脂バンド
耐衝撃構造（ショックレジスト）
10気圧防水
電池寿命：約3年
無機ガラス
125〜180mm
ネオブライト
ワールドタイム：世界27都市（29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き）＋GMT（グリニッジ標準時）の時刻表示
ストップウオッチ（1秒、60分計、スプリット付き）
タイマー（セット単位：1分、最大セット：60分、1秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付き）
時刻アラーム5本（1本のみスヌーズ機能付き）・時報
LEDライト（スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）
LED：ホワイト
フルオートカレンダー
平均月差：±30秒
12/24時間制表示切替
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落札価格7847円
588 入札履歴
終了
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