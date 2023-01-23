『プラチナ 4mm ハート ローズクォーツ 両耳用 & キュービックジルコニア スイング フック ピアス【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 16時 42分に出品され03月21日 16時 42分に終了予定です。即決価格は7,847円に設定されています。現在782件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プラチナ 4mm ハート ローズクォーツ 両耳用 & キュービックジルコニア スイング フック ピアス



【商品説明】

・寸法：約16(フック上端から)×4.2mm ポスト：0.4mmφ 重量：約0.4g（ペア）

・納期 即納 この商品はポスト投函型配送です(発送後平均1-3日程度でご自宅の郵便受けに投函)

・素材：プラチナ900 主石：天然ローズクォーツ4mmハート 脇石：キュービックジルコニア（合成）2mm



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ プラチナ

4mm

ハート

ローズクォーツ

両耳用

&

キュービックジルコニア

スイング

フック

ピアス