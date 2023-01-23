『1000ピース ジグソーパズル 海外風景 ビーチサイド ブランチ(49x72cm)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月23日 03時 30分に出品され04月23日 03時 30分に終了予定です。即決価格は7,847円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
1000ピース ジグソーパズル 海外風景 ビーチサイド ブランチ(49x72cm)
【商品説明】
・対象性別 :男女共用
【サイズ】
高さ : 5.50 cm
横幅 : 22.70 cm
奥行 : 29.20 cm
重量 : 860.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7847円
651 入札履歴
終了
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