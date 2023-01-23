『EDU-TOYS エデュトイ 恐竜工作 キット 51ピース ティラノサウルス VT026【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 08時 20分に出品され04月04日 08時 20分に終了予定です。即決価格は7,847円に設定されています。現在187件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

EDU-TOYS エデュトイ 恐竜工作 キット 51ピース ティラノサウルス VT026



【商品説明】

・ピース数：51ピース

・対象年齢：8歳以上

・本体サイズ：（W)61×（H)41×（D)9.5cm

・組み立て後サイズ：（W)91cm×（H)38ｃｍ



【サイズ】

高さ : 9.40 cm

横幅 : 40.80 cm

奥行 : 61.30 cm

重量 : 2.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。