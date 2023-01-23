『オウルテック 完全 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5 10時間連続再生 合計最大60時間再生可能 ハンズフリー通話可能 IPX7【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 15時 53分に出品され03月08日 15時 53分に終了予定です。即決価格は7,847円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

オウルテック 完全 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5 10時間連続再生 合計最大60時間再生可能 ハンズフリー通話可能 IPX7



【商品説明】

・IPX7の耐水性能：イヤホン本体はIPX7で一時的に水没(水深1mに30分)しても内部に問題がない耐水性能のため、雨や汗のかかるシーンでも安心して使えます。 ※長時間、水に浸さないでください。故障する恐れがあります。

・マルチペアリング対応：マルチペアリングは、複数の機器とのペアリング設定を登録しておくことができる機能です。スマートフォンと、タブレット、パソコンなどとのペアリング設定を記憶しておくことができ、 使用機器を変えるたびにペアリングの再設定をする必要がありません。ペアリング数の上限を超えた場合は古いペアリング設定から消去されます。 ※本製品のマルチペアリングの設定可能数は3台です。 ※2



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 12.50 cm

奥行 : 18.40 cm

重量 : 250.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。