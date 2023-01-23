『Elgato Master Mount S ゲーム実況手元撮影用一脚 長さ約54cm 取り外し可デスク 固定用かすがい付 Multi Mountアクセ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 11時 05分に出品され03月31日 11時 05分に終了予定です。即決価格は7,847円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 高さ調整可能： 33 cm から最長 54 cm まで調整できます。

人気の装置に対応: 1/4インチのネジでほぼすべてのカメラと照明装置を固定でき ます。

直感コントロール: スチール製のボールヘッドでほぼどんな角度にも傾けられます。

すばやく調整: ゴム製のツイストロックで簡単に高さ調整が可能。

抜群の安定性：6 cmの保護パッド付き卓上クランプで設置したい場所にしっかりと安全に固定