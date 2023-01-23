『楽器用マイクロフォン DPA Microphones PC4099 ピアノ用クリップ国内正規品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 00時 38分に出品され03月30日 00時 38分に終了予定です。即決価格は7,847円に設定されています。現在317件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DPA Microphones PC4099 ピアノ用クリップ国内正規品



【商品説明】

・ゴムでコーティングされているため、ピアノを傷つけません。

・マグネット式で、設置位置は自由に調整できます。

・世界中の実力派ミュージシャンから愛されているd:vote楽器用マイクロホンのピアノ用クリップです。



【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 13.50 cm

奥行 : 15.10 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。