『楽器用マイクロフォン DPA Microphones PC4099 ピアノ用クリップ国内正規品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 00時 38分に出品され03月30日 00時 38分に終了予定です。即決価格は7,847円に設定されています。現在317件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DPA Microphones PC4099 ピアノ用クリップ国内正規品
【商品説明】
・ゴムでコーティングされているため、ピアノを傷つけません。
・マグネット式で、設置位置は自由に調整できます。
・世界中の実力派ミュージシャンから愛されているd:vote楽器用マイクロホンのピアノ用クリップです。
【サイズ】
高さ : 3.60 cm
横幅 : 13.50 cm
奥行 : 15.10 cm
重量 : 50.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7847円
317 入札履歴
終了
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