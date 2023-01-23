『Vixen&Coleman 双眼鏡 コールマンシリーズ コールマンH6×21 サーフ 14552-2【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 20時 02分に出品され03月24日 20時 02分に終了予定です。即決価格は7,847円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Vixen&Coleman 双眼鏡 コールマンシリーズ コールマンH6×21 サーフ 14552-2
【商品説明】
・1000m先視界:128m
・プリズム材質:BK7
・メーカー型番 :14552-2
・倍率 : 6倍
・実視界:7.3
・対物レンズ有効径 : 21mm
・見掛視界:41.9
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 9.20 cm
奥行 : 13.60 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7847円
736 入札履歴
終了
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