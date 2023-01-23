『REC-MOUNTS ボルトクランプセットM M8 Bolt Clamp set ボルト共締めタイプ for CONTOUR(コンツアー)ア【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 23時 51分に出品され03月30日 23時 51分に終了予定です。即決価格は7,847円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
REC-MOUNTS ボルトクランプセットM M8 Bolt Clamp set ボルト共締めタイプ for CONTOUR(コンツアー)ア
【商品説明】
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・各種ボルトやボルト穴 バイクのカウルなどのボルトを外し、共締めするタイプ。仲間とのツーリングや走行動画が撮影可能です。
・対応ボルト径：M8 付属品：M8ボルト 首下30mm/35mm/40mm 各1本
・材質：ヘッドパーツ（アルミ/樹脂）
・角度調整範囲が多い、ボールジョイント採用。アームM(94mm)
・適合機種 ROAM ROAM2 ROAM3 CONTOUR+ CONTOUR+2 GPS ※最新の適合はメーカーホームページ又はレックマウントにてご確認ください。
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 15.40 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
REC-MOUNTS ボルトクランプセットS M8 Bolt Clamp set ボルト共締めタイプ for CONTOUR(コンツアー)ア
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落札価格7847円
923 入札履歴
終了
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