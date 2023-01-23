『majek Golf マシェック チッパー K5J スチールシャフト装着 USA直輸入品 34.5inc【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 23時 06分に出品され03月04日 23時 06分に終了予定です。即決価格は7,847円に設定されています。現在735件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

majek Golf マシェック チッパー K5J スチールシャフト装着 USA直輸入品 34.5inc



【商品説明】

・クラブ長さ：34.5インチ

・ヘッド：ZINC ALLOY 精密鋳造

・ライ角：70

・ロフト角：37

・専用ニットカバー付き

・総重量：約507g



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。