『majek Golf マシェック チッパー K5J スチールシャフト装着 USA直輸入品 34.5inc【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 23時 06分に出品され03月04日 23時 06分に終了予定です。即決価格は7,847円に設定されています。現在735件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
majek Golf マシェック チッパー K5J スチールシャフト装着 USA直輸入品 34.5inc
【商品説明】
・クラブ長さ：34.5インチ
・ヘッド：ZINC ALLOY 精密鋳造
・ライ角：70
・ロフト角：37
・専用ニットカバー付き
・総重量：約507g
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Larouge-M2アイアン AW 単品購入 (右， FD-60標準カーボンシャフト， s， 50)
¥ 7847
Larouge-M2アイアン PW 単品購入 (右， FD-60標準カーボンシャフト， r， 45)
¥ 7847
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¥ 7847
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Larouge-M2アイアン 9I 単品購入 (右， FD-60標準カーボンシャフト， s， 40)
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Larouge-M2アイアン SW 単品購入 (右， FD-60標準カーボンシャフト， r， 55)
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elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°s M58 7本セット ベルリナブラック バックライン無し
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Larouge-M2アイアン 5I 単品購入 (右， FD-60標準カーボンシャフト， r， 20)
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Larouge-M2アイアン 5I 単品購入 (右， FD-60標準カーボンシャフト， s， 20)
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Larouge-M2アイアン AW 単品購入 (右， FD-60標準カーボンシャフト， s， 50)
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Larouge-M2アイアン PW 単品購入 (右， FD-60標準カーボンシャフト， r， 45)
¥ 7847
落札価格7847円
735 入札履歴
終了
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