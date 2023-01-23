『J-FISH(ジェイフィッシュ) エボリューション ラッシュパーカー カモ XL JMP-42116【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 05時 15分に出品され03月19日 05時 15分に終了予定です。即決価格は7,847円に設定されています。現在330件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

J-FISH(ジェイフィッシュ) エボリューション ラッシュパーカー カモ XL JMP-42116



【商品説明】

・サイズ：M，L，XL

・素材：ポリエステル88％、ポリウレタン12％、UVカット(紫外線防止)



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 26.10 cm

奥行 : 36.50 cm

重量 : 470.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。