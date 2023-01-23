『マルカン テントキャリーライト M サイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 16時 14分に出品され03月29日 16時 14分に終了予定です。即決価格は7,847円に設定されています。現在807件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マルカン テントキャリーライト M サイズ
【商品説明】
・原産国:中国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :42×60×42cm
・本体重量 :1850g
【サイズ】
高さ : 13.00 cm
横幅 : 44.00 cm
奥行 : 61.00 cm
重量 : 2.57 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7847円
807 入札履歴
終了
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