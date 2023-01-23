『StarTech.com 4ポートUSBハブ 金属ケース USB-A - 3x USB-A/1x USB-C USB 3.0準拠 HB30A【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 14時 03分に出品され03月27日 14時 03分に終了予定です。即決価格は7,847円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
StarTech.com 4ポートUSBハブ 金属ケース USB-A - 3x USB-A/1x USB-C USB 3.0準拠 HB30A
【商品説明】
・USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供するUSB-Aポート
・USB-Aポート搭載のノートパソコン、MacBook、Chromebook、デスクトップPCにUSB-CとUSB-A両方のポートを増設
・USBバッテリ充電仕様1.2に対応、USB-A充電ポートで最大2.4Aの電
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 15.39 cm
奥行 : 30.99 cm
重量 : 390.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※食品販売の場合についての補足
商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は1ヵ月以上の賞味期限がある品物を出荷させていただきます。
商品サンプル画像の中にイメージ画像が含まれておりますが全て新品未開封の品物を出荷させていただきます。
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落札価格7847円
378 入札履歴
終了
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