『【SALE】チヨダ フッ素樹脂チューブ 4mm/20m ( TF-4-20 ) 千代田通商(株)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 05時 15分に出品され03月15日 05時 15分に終了予定です。即決価格は7,847円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
[特長]
フッ素チューブの中でもっとも耐熱性、耐薬品性に優れた性質を有します。
化学薬品、ガス、有機溶剤に使用しても変質しません。
チューブ内面が平らで、非粘着性ですから汚れなど付きにくく、衛生面でも優れています。
[仕様]
色：透明
内径(mm)：2
外径(mm)：4
全長(m)：20
最小曲げ半径(mm)：30
使用流体：圧縮空気・化学薬品・ガス・有機溶剤
流体温度：空気-5〜260
使用圧力：圧縮空気0.8MPa/20・他の場合要確認
[材質／仕上]
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落札価格7847円
456 入札履歴
終了
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