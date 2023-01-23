『【SALE】チヨダ フッ素樹脂チューブ 4mm/20m ( TF-4-20 ) 千代田通商(株)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 05時 15分に出品され03月15日 05時 15分に終了予定です。即決価格は7,847円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 [特長]

フッ素チューブの中でもっとも耐熱性、耐薬品性に優れた性質を有します。

化学薬品、ガス、有機溶剤に使用しても変質しません。

チューブ内面が平らで、非粘着性ですから汚れなど付きにくく、衛生面でも優れています。

[仕様]

色：透明

内径(mm)：2

外径(mm)：4

全長(m)：20

最小曲げ半径(mm)：30

使用流体：圧縮空気・化学薬品・ガス・有機溶剤

流体温度：空気-5〜260

使用圧力：圧縮空気0.8MPa/20・他の場合要確認

[材質／仕上]

フッ素樹脂（PFA）