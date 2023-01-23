『ニチドウ 3L【お歳暮】』はヤフオクでから04月16日 01時 38分に出品され04月16日 01時 38分に終了予定です。即決価格は7,847円に設定されています。現在89件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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本体サイズ (幅X奥行X高さ) :14.3×9.6×32cm

本体重量:3300g

原産国:日本