『ニチドウ 3L【お歳暮】』はヤフオクでから04月16日 01時 38分に出品され04月16日 01時 38分に終了予定です。即決価格は7,847円に設定されています。現在89件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
*賞味（消費）期限につきまして
商品画像は見本でございます。
当店では、商品ごとに出荷が可能な賞味（消費）期限までの日数を定めており、定めた日数以上の商品に限り出荷させて頂いております。
本体サイズ (幅X奥行X高さ) :14.3×9.6×32cm
本体重量:3300g
原産国:日本
ニチドウ 3L
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落札価格7847円
89 入札履歴
終了
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