『猫芸者 パーカー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 10時 19分に出品され03月29日 10時 19分に終了予定です。即決価格は7,847円に設定されています。現在882件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
猫芸者 パーカー
【商品説明】
・あなたは動物の猫と日本の芸者文化を愛する人ですか？これはあなたのです！自分で着たり、かわいい猫や日本人が好きな人にプレゼント！
・日本の芸者と、アーティストのヴィンセント・トリニダードによるデザインで世界を一周させる猫からインスピレーションを得ています。
・素材構成: 杢グレー: 93% 綿， 7% ポリエステル; その他のカラー: 100% 綿
【サイズ】
高さ : 7.49 cm
横幅 : 28.80 cm
奥行 : 35.05 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7847円
882 入札履歴
終了
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