猫芸者 パーカー【コストコ お買い得】

商品情報

【商品名】

猫芸者 パーカー



【商品説明】

・あなたは動物の猫と日本の芸者文化を愛する人ですか？これはあなたのです！自分で着たり、かわいい猫や日本人が好きな人にプレゼント！

・日本の芸者と、アーティストのヴィンセント・トリニダードによるデザインで世界を一周させる猫からインスピレーションを得ています。

・素材構成: 杢グレー: 93% 綿， 7% ポリエステル; その他のカラー: 100% 綿



【サイズ】

高さ : 7.49 cm

横幅 : 28.80 cm

奥行 : 35.05 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。