『Xbox ワイヤレス コントローラー (ルナ シフト)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 09時 28分に出品され04月24日 09時 28分に終了予定です。即決価格は7,847円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 単品・ルナ シフト QAU-00041

・・Color:ルナ シフトStyle:単品

・同梱物：Xbox ワイヤレス コントローラー（ルナ シフト）本体 (3.5mm ステレオ オーディオ ジャック付き)、単3形乾電池 (試供品)