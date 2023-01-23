『スピーカースタンド 木製 台型 高さ50cm 小型スピーカー用 組み立てカンタン 2台1組【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 10時 44分に出品され04月22日 10時 44分に終了予定です。即決価格は7,847円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スピーカースタンド 木製 台型 高さ50cm 小型スピーカー用 組み立てカンタン 2台1組



【商品説明】

・2台1組；材質 : 木製

・付属品:スベリ止めシール8枚

・外形サイズ:幅23×高さ50×奥行30(cm)

・天板サイズ:幅18.5×奥行23.5(cm)

・天板耐荷重:約50kg/1台あたり



【サイズ】

高さ : 20.20 cm

横幅 : 28.40 cm

奥行 : 53.20 cm

重量 : 6.58 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。