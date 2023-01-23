『時計 メンズ ヒップホップラグジュアリーアイストアウトペイブウォッチ ゴールドトーンヘビーベゼルケース 人造ダイアモンド 7341 GG【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 08時 39分に出品され03月22日 08時 39分に終了予定です。即決価格は7,846円に設定されています。現在146件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
メンズ ヒップホップラグジュアリーアイストアウトペイブウォッチ ゴールドトーンヘビーベゼルケース 人造ダイアモンド 7341 GG
【商品説明】
・この見事なデザインドリストウォッチはお客様のエリートファッショナブルスタイルステートメントを引き立てます。ほとんどの服装に合います。どこに行っても羨望の眼差しに囲まれること間違いありません。
・メンズラグジュアリーヒップホップファッションアナログステンレスヘビーメタルバンドウォッチ
・贅沢でリッチな外観に上品さと優雅さを漂わせる一品
【サイズ】
高さ : 7.11 cm
横幅 : 9.91 cm
奥行 : 10.16 cm
重量 : 270.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7846円
146 入札履歴
終了
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