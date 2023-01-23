『スポーツ用品 LAROUGE ラルージュ LASB18-1 ターポリン セルフスタンドクラブケース 全10カラー 4?6本推奨 (ホワイト×ブルー)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 19時 51分に出品され04月05日 19時 51分に終了予定です。即決価格は7,846円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ゴルフ クラブケース
【商品名】
LAROUGE （ラルージュ） LASB18-1 ターポリン セルフスタンドクラブケース 全10カラー 4?6本推奨 (ホワイト×ブルー)
LAROUGE
【商品説明】
・4～6本推奨/タオルホルダー・グローブホルダー・メッシュポケット・ショルダーベルト付属
・カラー：ホワイト×グリーン/ホワイト×ブルー/ホワイト×ブラック/ホワイト×ピンク/ブラック×グリーン/ブラック×ホワイト/ブラック×オレンジ/グレー×オレンジ/グレー×イエロー/グレー×ピンク
・別売りで専用フードをご用意しております（3色）。
・用途：練習場用/コースでのサブバッグ/車内保管用等
・重量：約1000グラム 本体素材：ターポリン 全長：約79ｃｍ
【サイズ】
高さ : 16.00 cm
横幅 : 19.50 cm
奥行 : 80.50 cm
重量 : 1.53 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7846円
394 入札履歴
終了
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