『LSA(エルエスエー) フラワーベース(花器) クリア 高さ17cm FLOWER G612-17-301【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 22時 30分に出品され03月15日 22時 30分に終了予定です。即決価格は7,846円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 花瓶

【商品名】

LSA(エルエスエー) フラワーベース(花器) クリア 高さ17cm FLOWER G612-17-301



【商品説明】

・素材:ソーダガラス

・色:クリア



【サイズ】

高さ : 7.30 cm

横幅 : 7.80 cm

奥行 : 22.50 cm

重量 : 370.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。