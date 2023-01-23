『ゾイックN パピドール（仔犬用） リンス 業務用（4000ｍｌ）【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 20時 26分に出品され04月16日 20時 26分に終了予定です。即決価格は7,846円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 仔犬・仔猫・皮膚の弱い成犬や、成猫などにおすすめです。

ふんわり軽い仕上がりで、仔犬はもちろん皮膚の弱い成犬や、シニア犬にもお使いいただけます。

ナツメの花の香りをイメージした、やさしいグリーン・フローラルの香りです。

カチオニックポリマーと、コンディショニング成分を配合した吸着リンスです。

被毛にかがやきとすべりを与え、コーム・ブラシの通りをよくすることで、静電気や毛玉を防ぎます。