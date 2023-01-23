『フーリー (FoOlee) ペット用ケアブラシ L イエロー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 00時 38分に出品され03月30日 00時 38分に終了予定です。即決価格は7,846円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フーリー (FoOlee) ペット用ケアブラシ L イエロー
【商品説明】
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :10×15×5cm
・本体重量:0.2kg
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 13.20 cm
奥行 : 20.80 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7846円
531 入札履歴
終了
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