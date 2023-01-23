『新潟精機 SK 日本製 T型スコヤ 100mm TS-100【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 20時 45分に出品され03月12日 20時 45分に終了予定です。即決価格は7,846円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 新潟精機 SK 日本製 T型スコヤ 100mm TS-100



商品コード：16058651701

型番：TS-100

サイズ：100mm



仕様:端面からの直角ケガキ作業に最適です。

用途:一般工作用及びケガキ用。

呼び寸法(mm):100

長片全長(mm):100

長片幅(mm):20

長片厚(mm):2.5

底面全長(mm):70

底面幅(mm):18

底面厚(mm):10・直角度(±mm):0.03

底面厚(mm):10・直角度(±mm):0.03