『新潟精機 SK 日本製 T型スコヤ 100mm TS-100【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 20時 45分に出品され03月12日 20時 45分に終了予定です。即決価格は7,846円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
新潟精機 SK 日本製 T型スコヤ 100mm TS-100
商品コード：16058651701
型番：TS-100
サイズ：100mm
仕様:端面からの直角ケガキ作業に最適です。
用途:一般工作用及びケガキ用。
呼び寸法(mm):100
長片全長(mm):100
長片幅(mm):20
長片厚(mm):2.5
底面全長(mm):70
底面幅(mm):18
底面厚(mm):10・直角度(±mm):0.03
底面厚(mm):10・直角度(±mm):0.03
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落札価格7846円
919 入札履歴
終了
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