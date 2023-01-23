『GRIPPP TOUR FF 2.0 グローブ レモン XS 72231XS ハーツェル(Hirzl)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月13日 01時 17分に出品され05月13日 01時 17分に終了予定です。即決価格は7,846円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 GRIPPP TOUR FF 2.0 グローブ レモン XS 72231XS ハーツェル(Hirzl)



商品コード：53060949682

型番：72231XS

サイズ：X-Small

カラー：レモン



カンガル皮を使用したグリップ力のいいグローブ

全天候に対応したグリップ