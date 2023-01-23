『PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 木製 木目調 猫タワー スリム おしゃれ シンプル 爪研ぎ カーブ 運動不足解消 丸めな板 人【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 12時 46分に出品され04月27日 12時 46分に終了予定です。即決価格は7,846円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 木製 木目調 猫タワー スリム おしゃれ シンプル 爪研ぎ カーブ 運動不足解消 丸めな板 人
【商品説明】
・【サイズ】54*33*124.5cm、12.6kg
・【吊りおもちゃ付き】スペア分のポンポンも付属しております！
・【爪とぎポール】クズが出にくく、スッキリしています！思い存分バリバリできます！
・【設置自由 省スペース】スペースを取らないので、ワンルームの方でも安心できます！据置タイプは部屋の角、ソファーの横など、どこでも自由に設置可能！圧迫感もなく、いつでも猫ちゃんと遊べます。
・【高いベッド】猫ちゃんは高い場所がお気に入り！高い場所から外の景色を眺めたりするのもストレス発散につながります。
【サイズ】
高さ : 20.00 cm
横幅 : 56.00 cm
奥行 : 56.00 cm
重量 : 12.60 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 7846
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落札価格7846円
462 入札履歴
終了
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