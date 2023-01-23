『ドリームメーカー フルセグポータブルナビ用 フィルムアンテナ 2本セット MCXPコネクター（オス端子） PNOP-ANF01【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月02日 02時 02分に出品され04月02日 02時 02分に終了予定です。即決価格は7,846円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ドリームメーカー フルセグポータブルナビ用 フィルムアンテナ 2本セット MCXPコネクター（オス端子） PNOP-ANF01



【商品説明】

・DreamMaker (ドリームメーカー) フルセグポータブルナビゲーション用のフィルムアンテナ。（2本セット）

・MCXPコネクタ（オス端子） / ブースター内蔵でテレビ受信が安定します。

・【対応機種】PN1102ATP / PN1102AT / PN0905ATP / PN0905A / PN0905AT / PN0705A / PN1101ATP / PN0904ATP / PN0904A / PN0904AT / PN0704A / PN0903ATP / PN0903A / PN0903AA / PN0903AT / PN0703A / PN0902ATP / PN0902A / PN0902AT



【サイズ】

高さ : 2.70 cm

横幅 : 13.40 cm

奥行 : 16.20 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。