『ドリームメーカー フルセグポータブルナビ用 フィルムアンテナ 2本セット MCXPコネクター（オス端子） PNOP-ANF01【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月02日 02時 02分に出品され04月02日 02時 02分に終了予定です。即決価格は7,846円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ドリームメーカー フルセグポータブルナビ用 フィルムアンテナ 2本セット MCXPコネクター（オス端子） PNOP-ANF01
【商品説明】
・DreamMaker (ドリームメーカー) フルセグポータブルナビゲーション用のフィルムアンテナ。（2本セット）
・MCXPコネクタ（オス端子） / ブースター内蔵でテレビ受信が安定します。
・【対応機種】PN1102ATP / PN1102AT / PN0905ATP / PN0905A / PN0905AT / PN0705A / PN1101ATP / PN0904ATP / PN0904A / PN0904AT / PN0704A / PN0903ATP / PN0903A / PN0903AA / PN0903AT / PN0703A / PN0902ATP / PN0902A / PN0902AT
【サイズ】
高さ : 2.70 cm
横幅 : 13.40 cm
奥行 : 16.20 cm
重量 : 170.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7846円
774 入札履歴
終了
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