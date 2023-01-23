『髪飾り ２点セット ピンク ホワイト 花 かんざし つまみ細工 振袖 成人式 卒業式 結婚式 七五三 袴 和装 wk-279【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 09時 07分に出品され04月21日 09時 07分に終了予定です。即決価格は7,846円に設定されています。現在111件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

髪飾り ２点セット ピンク ホワイト 花 かんざし つまみ細工 振袖 成人式 卒業式 結婚式 七五三 袴 和装 wk-279



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

着物、浴衣 タグ 髪飾り

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