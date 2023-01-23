『デシグアル ショルダーバッグ 21SAXPAX1002 ホワイト【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 20時 08分に出品され03月25日 20時 08分に終了予定です。即決価格は7,846円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[デシグアル] ショルダーバッグ 21SAXPAX1002 ホワイト
【商品説明】
CMR-X08CN3BYTK
【サイズ】
高さ : 14.10 cm
横幅 : 22.70 cm
奥行 : 36.50 cm
重量 : 430.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7846円
511 入札履歴
終了
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