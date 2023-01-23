『デシグアル クロスボディーバッグ 21WAXA564003 レディース グリーン【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 12時 11分に出品され03月29日 12時 11分に終了予定です。即決価格は7,846円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[デシグアル] クロスボディーバッグ 21WAXA564003 レディース グリーン



【商品説明】



CMR-X08TBTNRX7

【サイズ】

高さ : 13.60 cm

横幅 : 21.30 cm

奥行 : 34.10 cm

重量 : 480.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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