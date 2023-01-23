『加藤萬謹製 正絹帯揚げ 帯あげ 帯揚げ 高級 着物 きもの 和装小物 着付け小物 雑誌「美しいキモノ」に長襦袢・風呂敷・ガーゼ製品など多数掲【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 06時 18分に出品され03月31日 06時 18分に終了予定です。即決価格は7,846円に設定されています。現在911件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

加藤萬謹製 正絹帯揚げ 帯あげ 帯揚げ 高級 着物 きもの 和装小物 着付け小物 雑誌「美しいキモノ」に長襦袢・風呂敷・ガーゼ製品など多数掲載有名メーカー みふじブランド 3枚まで



【商品説明】





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カテゴリ ファッション

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