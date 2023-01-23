『帯締め 帯〆 パール梅飾り 黒金 先割れ 3色使い 正絹 振袖 成人式 着物【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 14時 39分に出品され03月26日 14時 39分に終了予定です。即決価格は7,846円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
帯締め 帯〆 パール梅飾り 黒金 先割れ 3色使い 正絹 振袖 成人式 着物
【商品説明】
【サイズ】
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横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
X088TBQ1MP
(ソウビエン) 髪飾り 成人式 卒業式 赤 レッド 白 ホワイト 牡丹 桜 フェイクパール クリスタルビーズ つまみ細工 縮緬 ちりめん 組
¥ 7845
(ソウビエン) バチ型簪 かんざし パール 花 結婚式 着物 和装
¥ 7845
(ソウビエン) 髪飾り 成人式 卒業式 赤 レッド 白 ホワイト 牡丹 桜 フェイクパール クリスタルビーズ つまみ細工 縮緬 ちりめん 組
¥ 7845
京都きものcafe つまみ細工 梅 菊の髪飾り ちりめん生地 3点セット コサージュ
¥ 7845
着物小物 14点セット 着付け小物 腰紐 3本 前板 後板 帯枕 衿芯 伊達締め 着付けベルト マジックベルト 三重仮紐 スリップ バック
¥ 7845
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¥ 7845
芝惣商店 国産雪駄 唐獅子 牛本皮底 LLサイズ 日本製 職人さん手作り品
¥ 7845
ひのや アタバッグ 天然素材 夏用バッグ 浴衣トート2 大型 巾27ｃｍ
¥ 7844
ヒロインスタイル 成人式 髪飾り 袴 卒業式 赤 赤紫 深紅 金 花 パール タッセル ちりめん玉 房飾り 水引 メッシュ ネット コーム
¥ 7844
(ソウビエン) 帯締め 翠嵐工房 平組
¥ 7844
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¥ 7844
(ソウビエン) 半衿 赤 レッド 桜 花 鞠 源氏車 刺繍 縮緬 ぽりちりめん
¥ 7844
桐生織 リバーシブル新細帯 日本製 帯 半幅 (ベージュ)
¥ 7844
東レ 爽竹 日本製 夏半襦袢 白地 半衿・衣紋抜き バンブー複合繊維仕立て上がり (M)
¥ 7844
加藤萬謹製 正絹帯揚げ 高級 着物 着付け小物 みふじブランド 1：薄ピンク
¥ 7844
加藤萬謹製 正絹 帯揚げ 和装小物 着付け小物 レディース 1.クリーム
¥ 7844
和ごころきもの屋 日本製 紗 八寸 名古屋帯 夏用 洗える名古屋帯 仕立上り ポリ 国産帯 お太鼓 夏帯 pngy-nt28
¥ 7844
和ごころきもの屋 日本製 紗 八寸 名古屋帯 夏用 洗える名古屋帯 仕立上り ポリ 国産帯 お太鼓 夏帯 pngy-nt29
¥ 7844
落札価格7846円
286 入札履歴
終了
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