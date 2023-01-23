『帯締め 帯〆 パール梅飾り 黒金 先割れ 3色使い 正絹 振袖 成人式 着物【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 14時 39分に出品され03月26日 14時 39分に終了予定です。即決価格は7,846円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

帯締め 帯〆 パール梅飾り 黒金 先割れ 3色使い 正絹 振袖 成人式 着物



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