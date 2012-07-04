『Hanatora 4.7-12.9インチ タブレットホルダー DJI FPVドローン用【お歳暮】』はヤフオクでから04月13日 23時 46分に出品され04月13日 23時 46分に終了予定です。即決価格は7,846円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Hanatora 4.7-12.9インチ タブレットホルダー DJI FPVドローン用



【商品説明】

・DJI FPVドローンにぴったりフィット。



【サイズ】

高さ : 7.62 cm

横幅 : 10.16 cm

奥行 : 15.24 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。