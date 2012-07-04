『Hanatora 4.7-12.9インチ タブレットホルダー DJI FPVドローン用【お歳暮】』はヤフオクでから04月13日 23時 46分に出品され04月13日 23時 46分に終了予定です。即決価格は7,846円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Hanatora 4.7-12.9インチ タブレットホルダー DJI FPVドローン用
【商品説明】
・DJI FPVドローンにぴったりフィット。
【サイズ】
高さ : 7.62 cm
横幅 : 10.16 cm
奥行 : 15.24 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7846円
392 入札履歴
終了
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