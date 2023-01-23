『BOPAI スリムリュック 超軽量 ビジネスリュック バックパック盗難防止 ビジネスリュック 薄型 通勤 防水 バックパック 15.6インチ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 07時 15分に出品され03月05日 07時 15分に終了予定です。即決価格は7,846円に設定されています。現在484件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BOPAI スリムリュック 超軽量 ビジネスリュック バックパック盗難防止 ビジネスリュック 薄型 通勤 防水 バックパック 15.6インチ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 28.00 cm
奥行 : 43.00 cm
重量 : 1.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7846円
484 入札履歴
終了
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