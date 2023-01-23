『BOPAI スリムリュック 超軽量 ビジネスリュック バックパック盗難防止 ビジネスリュック 薄型 通勤 防水 バックパック 15.6インチ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 07時 15分に出品され03月05日 07時 15分に終了予定です。即決価格は7,846円に設定されています。現在484件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

BOPAI スリムリュック 超軽量 ビジネスリュック バックパック盗難防止 ビジネスリュック 薄型 通勤 防水 バックパック 15.6インチ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 28.00 cm

奥行 : 43.00 cm

重量 : 1.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ BOPAI

スリムリュック

超軽量

ビジネスリュック

バックパック盗難防止

ビジネスリュック

薄型

通勤

防水

バックパック

15.6インチ