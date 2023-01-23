『イシュタル ビジネスバッグ メイル B4収納 4WAY ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 20時 26分に出品され03月15日 20時 26分に終了予定です。即決価格は7,846円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イシュタル ビジネスバッグ メイル B4収納 4WAY ブラック



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 13.60 cm

横幅 : 34.20 cm

奥行 : 46.60 cm

重量 : 1.36 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ イシュタル

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