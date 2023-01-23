『右用/極太グリップ PT-02CSパター マレット型＋センターシャフト 極太グリップ装着ヘッドカバー付き 34インチ (グリーン)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 10時 04分に出品され03月27日 10時 04分に終了予定です。即決価格は7,846円に設定されています。現在794件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

右用/極太グリップ PT-02CSパター マレット型＋センターシャフト 極太グリップ装着ヘッドカバー付き 34インチ (グリーン)



【商品説明】

・※こちらは右利き用です【カラー】レッド／グリーン

・【グリップ】オリジナルラバー 専用ヘッドカバーつき

・【総重量】600ｇ【ヘッド素材】ジンク

・【長さ】34インチ



【サイズ】

高さ : 12.20 cm

横幅 : 14.50 cm

奥行 : 93.70 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。