『Quikiss 猫 爪研ぎ 麻 ポール キャットタワー 木製 突っ張り 猫 爪とぎ 大型 運動不足解消 頑丈耐久 お手入れ簡単 据え置き 高【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 16時 57分に出品され03月23日 16時 57分に終了予定です。即決価格は7,846円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Quikiss 猫 爪研ぎ 麻 ポール キャットタワー 木製 突っ張り 猫 爪とぎ 大型 運動不足解消 頑丈耐久 お手入れ簡単 据え置き 高



【商品説明】

・【サイザル麻の木製猫爪とぎ】この製品は、自然で環境に優しく、安全で無毒な、天然の高品質のサイザル麻と MDF でできています。

・【人気のキャットタワー 】この製品の外観はシンプルでおしゃれ で可愛い、リビングルーム、ベッドルーム、バルコニーなどに置くことができ、ファッショナブルな家の装飾として使用できます。

・【大型の木製キャットタワー】この製品のサイズは40*40*83cmで、猫は登って遊ぶことができ、爪を研ぐこともできる多機能キャットタワーです。

・【極太猫爪研ぎ】底板はに幅が広く重いMDFで機械加工されているため、製品が横転防止 、ペットの安全を確保できます。

・【猫用爪研ぎポール】この



【サイズ】

高さ : 22.40 cm

横幅 : 22.50 cm

奥行 : 89.00 cm

重量 : 7.80 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。