BOPAI リュックメンズ 超軽量 ビジネスリュック バックパック盗難防止 薄型 ラップトップバッグ 防水 通勤 通学 レディース 学生 1【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

BOPAI リュックメンズ 超軽量 ビジネスリュック バックパック盗難防止 薄型 ラップトップバッグ 防水 通勤 通学 レディース 学生 1



【商品説明】

・【 防水】防水性に優れた素材なので、撥水性、防汚効果が良く、また耐摩擦性に強くなっています

・【人間工学に基づく減圧設計】肩の疲れを緩和するため、ショルダーベルトの幅が広くなった、また背面通気性が良く、体には快適で心地良い着用感を与える

・【大容量】外寸:幅28CM×奥行7CM×高さ43CM 重量:約0.7kg たっぷり収納と適材適所にポケットがあり、PCを入れる場所も別スペースで、見た目も製品もしっかりしており、使い勝手の良い製品です

・【防盗設計】背部には隠れた盗難防止ポケットがついて、財布、スマホなどの貴重品を入れても安心です



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 39.40 cm

奥行 : 47.40 cm

重量 : 1.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。