『カンタベリー ジャージ D.A.F TEC WARMUP PULLOVER ダフテック ウォームアッププルオーバー RG42150 メンズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月20日 14時 22分に出品され04月20日 14時 22分に終了予定です。即決価格は7,846円に設定されています。現在160件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[カンタベリー] ジャージ D.A.F TEC WARMUP PULLOVER ダフテック ウォームアッププルオーバー RG42150 メンズ ネイビー S
【商品説明】
・トラックスーツ
・メイン素材: 100% ポリエステル
・素材構成: 100% ポリエステル
ストレッチ性、運動追従性、耐久性に優れた素材D.A.F TEC MOVE(ダフテック ムーブ)を使用したダフテックウォームアッププルオーバーです。着用時のコンフォート性を追求してつくられた素材は、ソフトな風合いと、摩擦や引っかかりに対するタフな耐久性が特徴です。ウォーミングアップなどで活躍するアイテムです。
【サイズ】
高さ : 5.50 cm
横幅 : 19.30 cm
奥行 : 35.60 cm
重量 : 450.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7846円
160 入札履歴
終了
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