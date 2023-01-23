『HGUC 1/144 シャア専用ザク＆量産型ザク THE ART OF GUNDAM OSAKA メタリックエディション プラモデル(機動戦士ガ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 01時 12分に出品され03月25日 01時 12分に終了予定です。即決価格は7,845円に設定されています。現在709件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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