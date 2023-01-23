『タニタ 体重計 CA-100A IV ペットを抱っこしてはかれる アイボリー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 14時 42分に出品され03月15日 14時 42分に終了予定です。即決価格は7,845円に設定されています。現在647件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・アイボリー CA-100A-IV

・・計量範囲 0〜150kg ／ 最小表示 50g（0〜100kg）100g（100〜150g） ・電源 単4形乾電池×4本 (電池寿命 約1年) ・材質 本体: ABS PE 強化ガラス ・計量精度 0kgから100kgまで±100g 100kgを超え150kgまで±200g （使用温度：23±5、湿度：50%±20％の場合）