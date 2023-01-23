『健康食品 自然健康社 ガラクトオリゴ糖 660g×2個 粉末 100% 国産 無添加 広口容器入り【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月05日 18時 28分に出品され04月05日 18時 28分に終了予定です。即決価格は7,845円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他サプリメント

【商品名】

自然健康社 ガラクトオリゴ糖 660g×2個 粉末 100% 国産 無添加 広口容器入り



【商品説明】

・Contents: 23.2 oz (660 g) x 2 packs (approx. 132 day supply， when using 0.4 oz (10 g) per day)

・Ingredients: Galacto-oligosaccharide (made in Japan)

・No additives (no fragrances or preservatives)

・Nutritional Ingredients (within 3.5 oz (100 g)) / Heat Volume: 351 kcal / Protein 0.1 g / Fat: 0.1 g / Carbohydrates 38.7 g / Salt Equival



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。