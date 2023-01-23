『ササキ(SASAKI) 新体操 手具 ボール 国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品 ミーティアボール 直径18.5cm M-207BRM-【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 12時 59分に出品され03月09日 12時 59分に終了予定です。即決価格は7,845円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ササキ(SASAKI) 新体操 手具 ボール 国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品 ミーティアボール 直径18.5cm M-207BRM-



【商品説明】

・原産国：日本

・直径：18.5cm

・素材：ゴム

・重さ：400g以上



【サイズ】

高さ : 19.20 cm

横幅 : 19.20 cm

奥行 : 19.40 cm

重量 : 590.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。