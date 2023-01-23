『TLS デッキパッド DB3 BLUE【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 18時 30分に出品され04月26日 18時 30分に終了予定です。即決価格は7,845円に設定されています。現在173件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サーフィン デッキパッド

【商品名】

TLS デッキパッド DB3 BLUE



【商品説明】

・ARCH: 0.3 inches (7 mm)

・KICK : 37mm

・Length: 12.0 inches (305 mm)

・PEICES : 3

・WIDTH : 11.4 inches (290 mm)



【サイズ】

高さ : 3.70 cm

横幅 : 37.70 cm

奥行 : 39.00 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。