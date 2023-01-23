『para gel(パラジェル) パラブラシ oval(オーバル) キャップ付 1本入 (#7) 4個セット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 18時 03分に出品され03月27日 18時 03分に終了予定です。即決価格は7,845円に設定されています。現在445件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
使用期限は6カ月以上先のものを送ります。para gel brush oval（パラジェル パラブラシ オーバル）ネイルアートブラシ／筆キャップ付き全てにおいて最高峰のジェルネイルパラジェル。指先のエイジレスネイルからプロフェッショナルネイルまで、幅広い顧客ニーズに合わせ、ネイリストの目線で開発された商品です。【サイズ】・#7（毛丈7mm、毛幅4.5mm、厚み1mm、全長155mm）・#8（毛丈8mm、毛幅4.5mm、厚み1mm、全長154mm）
アクセサリー スワロフスキー 2058 ルビーss9 1440粒入り(ピンク)
¥ 7830
ジュエリー スワロフスキー 2058 ライトシャムss9 1440粒入り(レッド)
¥ 7830
アクセサリー・ジュエリー スワロフスキー 2058 ライトピーチss9 1440粒入り(ピンク)
¥ 7830
KD-101 関兼常 ニッパー爪切 Pro-L
¥ 7830
tati アートショコラ スティック マスト5本セット
¥ 7827
GLOSSWORKZ GLAZEグロスワークズ グレイズ 16oz 473ml
¥ 7827
ノルコーポレーション Johns Blend ヘアボディミスト OA-JON-11-8 ミュゲの香り 105ml
¥ 7819
スワロフスキー 2088 ジェットss12 1440粒入り(ブラック)
¥ 7818
スワロフスキー 2088 ジェットss12 1440粒入り(ブラック)
¥ 7818
KADS 40W ネイルダスト集塵機 2つのファン LEDライト付き ネイルダストコレクター 低騒音/ワンボタン設定 電動ネイルダストクリーナー 電動ネイル集塵機 ネイル
¥ 7818
コスメティック ミラージュ カラーパウダー N/NBF 3.5ｇ×10色セット アクリルパウダー ナチュラルフローラルカラーのセット
¥ 7818
Dna Gel ビルダートップ 25g UV/LED対応
¥ 7818
MARUTO ネイルニッパー クリスタル NP-4010
¥ 8231
マルト ネイルニッパー クリスタル NP-4010
¥ 8200
マルト ネイルニッパー クリスタル NP-4010
¥ 8200
MARUTO ネイルニッパー クリスタル NP-4010
¥ 8190
SUWADA クラシックニッパー S クラシックS 爪 爪切り 甘皮の処理 下地作り ネイルケア ネイル用品 セルフネイル つめきり 諏訪田製作所 甘皮処理 新品 送料無料
¥ 8190
内海 キューティクルニッパー C713S 4~4.5mm シングルスプリング 刃先:3mm± 全長:115mm
¥ 8162
落札価格7845円
445 入札履歴
終了
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