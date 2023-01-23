『para gel(パラジェル) パラブラシ oval(オーバル) キャップ付 1本入 (#7) 4個セット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 18時 03分に出品され03月27日 18時 03分に終了予定です。即決価格は7,845円に設定されています。現在445件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 使用期限は6カ月以上先のものを送ります。para gel brush oval（パラジェル パラブラシ オーバル）ネイルアートブラシ／筆キャップ付き全てにおいて最高峰のジェルネイルパラジェル。指先のエイジレスネイルからプロフェッショナルネイルまで、幅広い顧客ニーズに合わせ、ネイリストの目線で開発された商品です。【サイズ】・#7（毛丈7mm、毛幅4.5mm、厚み1mm、全長155mm）・#8（毛丈8mm、毛幅4.5mm、厚み1mm、全長154mm）