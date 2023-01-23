『Rapala Slab Rap 06 グローイエローパーチ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 19時 46分に出品され03月27日 19時 46分に終了予定です。即決価格は7,845円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Rapala Slab Rap 06 グローイエローパーチ



【商品説明】

・VMC ブラック ニッケル ラウンドベンドフック

・キャスト可変深度

・ミノー プロファイル センター ライン タイ

・多種多様なゲームフィッシュ

・複数のテクニックをフィッシングするデザイン。



【サイズ】

高さ : 1.70 cm

横幅 : 5.70 cm

奥行 : 15.30 cm

重量 : 10.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。